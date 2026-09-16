Doação de Delcir Sonda chega aos cofres e ameniza dívida do Inter

Nesta quarta-feira (16), a doação do empresário e torcedor colorado Delcir Sonda chegou nos cofres do clube. Da mesma forma que entrou, já saiu. Conforme o presidente Alessandro Barcellos informou, após reunião com o Conselho Deliberativo e candidatos à presidência, a direção precisa de R$ 70 milhões para fechar as finanças até o final desta temporada. Comovido com a situação, Sonda chamou o pré-candidato Roberto Melo e aportou R$ 20 milhões ao clube.

Nesta quarta-feira (16), em entrevista ao site ge, Sonda falou sobre o momento atual do clube, além de projetar o futuro político e esportivo do Inter. “A gestão é péssima e só nos complicou. Quebrou tudo. Devia ter montado uma equipe de trabalho muito melhor. Você precisa ser humilde e gerir com cuidado. Não pode deixar uma dívida dessas sem fazer nada para combater”. No aspecto esportivo, o conselheiro também fez ressalvas. “Vou torcer para que dê certo, mas o time é muito ruim”.

A doação movimentou os bastidores eleitorais do Clube do Povo. Ainda na entrevista, Sonda falou sobre a possibilidade de assumir um cargo em uma eventual gestão de Roberto Melo. “Se ele for eleito, vou ajudar, mas não posso largar a empresa. Há cinco anos, eu podia, mas hoje estou sozinho”.

Dentro de campo, o técnico Paulo Pezzolano prepara a equipe para enfrentar o São Paulo neste sábado (19), às 21h, fora de casa. O Inter apresenta dificuldades defensivas nas bolas aéreas. Nos últimos quatro jogos, a equipe sofreu gols por meio desse fundamento. Enquanto o Colorado demonstra vulnerabilidade pelo alto, o adversário paulista tem retrospecto positivo no ataque aéreo. Dos 31 gols marcados pelo São Paulo no Brasileirão, oito foram de cabeça.

Nos últimos dois confrontos - Santos e Chapecoense -, o Colorado sofreu gols idênticos: um cruzamento em que o adversário sobe livre e finaliza de cabeça entre dois defensores. O jogo deste final de semana colocará duas equipes fragilizadas frente a frente. Na noite de terça-feira (15), o São Paulo foi eliminado pelo Boca Juniors após empate em 1 a 1. O gol marcado pela equipe paulista no duelo foi muito semelhante aos lances defensivos falhos pelo Colorado.