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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 20:17

Sem Villagra, Pezzolano busca alternativas para montar o Inter

Fora do próximo jogo, Villagra está próximo de ser adquirido em definitivo

Fora do próximo jogo, Villagra está próximo de ser adquirido em definitivo

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O técnico Paulo Pezzolano terá que mudar algumas peças da equipe do Inter para o duelo de sábado (19), às 21h, diante do São Paulo, na capital paulista. Diante da ausência de Villagra, um dos poucos destaques do time, o comandante uruguaio terá que buscar alternativas já que o volante recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e não estará disponível para a rodada do fim de semana.

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