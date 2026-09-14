Grêmio anuncia a volta de Renato Portaluppi como técnico

O Grêmio anunciou no começo da tarde desta segunda-feira (14) a chegada de Renato Portaluppi como novo técnico da equipe. É a quinta vez na história que o ídolo gremista assume o comando do Tricolor. Ele assina com o clube até o final de dezembro e com vencimentos na casa de R$ 1,5 milhão.

Em suas quatro passagens anteriores, o treinador conquistou 10 títulos, entre eles a Copa do Brasil 2016, a Copa Libertadores 2017, a Recopa Sul-Americana 2018, além de cinco Campeonatos Gaúchos (2018, 2019, 2020, 2023 e 2024) e duas Recopas Gaúchas (2019 e 2023).

Renato também é o treinador que mais vezes dirigiu o time na história. Com 542 partidas, ele soma 285 vitórias, 129 empates e 128 derrotas, mais de 60% de aproveitamento. À frente do Grêmio, ele também marcou história no futebol brasileiro ao se tornar, em 2017, o primeiro brasileiro a conquistar a Libertadores como treinador e jogador.

O ex-jogador deve iniciar os treinamentos com o elenco na quinta-feira (17), quando retorna junto com a delegação para Porto Alegre após o duelo contra o Botafogo no Engenhão, quarta-feira (16), às 19h30min. Mesmo assim, é pouco provável que ele esteja à beira do gramado no confronto atrasado da 21ª rodada.

Renato chega para substituir Luís Castro, demitido após a derrota para o Vasco na Arena no último sábado (12). Ele terá onze rodadas para livrar o clube do rebaixamento e trazer mais esperança para o torcedor na disputa da Copa do Brasil.