Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesGrêmio

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 13:38

Grêmio demite técnico Luís Castro e Felipão assume interinamente

Foram 50 partidas na temporada, com 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas

Foram 50 partidas na temporada, com 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas

Lucas Uebel
Compartilhe:
JC
JC
O Grêmio confirmou, no início da tarde deste domingo (13), a demissão do técnico Luís Castro. A saída ocorre um dia depois da derrota de virada por 2 a 1 para o Vasco, na Arena, que deixou o Tricolor ainda mais próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Notícias relacionadas