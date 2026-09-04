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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 14:12

Caiu o Pix: saiba quanto o Grêmio faturou com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil

Vitória sobre o rival garantiu premiação milionária ao Tricolor

Vitória sobre o rival garantiu premiação milionária ao Tricolor

Lucas Uebel/GREMIO FBPA/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
A noite da quinta-feira (3) foi de pura alegria para o torcedor gremista. A boa atuação do time e a vitória por 3 a 1 sobre o Inter garantiu a vaga do Tricolor na semifinal da Copa do Brasil e, de quebra, afundou ainda mais o grande rival em uma crise profunda. Além da vaga entre os quatro postulantes ao título do torneio e de ficar a dois jogos da final e de se garantir na Libertadores da América do ano que vem (os dois finalistas vão para o torneio continental), o Grêmio também colocou a mão na milionária premiação concedida pela competição.

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