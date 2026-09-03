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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 22:06

Gre-Nal 454: Grêmio varre o Inter da Copa do Brasil

Arena lotada para um Gre-Nal histórico na Copa do Brasil

Arena lotada para um Gre-Nal histórico na Copa do Brasil

RICARDO DUARTE/INTER/JC e LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Na noite de quinta-feira (3), a Arena recebeu o clássico Gre-Nal mais importante da história recente. A partida apresentou uma dinâmica tática definida: o Grêmio se defendeu em um bloco recuado, enquanto o Inter manteve a posse de bola e trocou passes na intermediária ofensiva. Nas arquibancadas, houve quebra de recorde de público, com a presença de mais de 55 mil pessoas. Com maior efetividade nas finalizações, a equipe mandante venceu o jogo, convertendo três das quatro oportunidades claras criadas. O resultado marcou a primeira classificação do Grêmio sobre o rival em um mata-mata de competição não estadual.

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