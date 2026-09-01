Em meio à crise, Inter homenageia maior treinador da sua história

Na tarde de terça-feira (1º), o Inter inaugurou a segunda estátua na esplanada do estádio Beira-Rio. Ao lado da imagem de Fernandão, Abel Braga foi eternizado. O ato ocorreu no aniversário de 74 anos do treinador responsável pelas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006, e que evitou o rebaixamento da equipe 19 anos depois. Emocionado, Abelão. hoje diretor técnico do clube, falou sobre ser colorado: "Eu sou um colorado nascido na Penha (Rio de Janeiro). Muitos, graças ao Inter, acreditam que eu sou gaúcho" discursou.

A celebração, no entanto, contrastou com as tensões da temporada. O Inter volta a campo na quinta-feira (3), às 20h para disputar o clássico Gre-Nal de volta pela Copa do Brasil. Após o empate no Beira-Rio, a expectativa é de uma partida mais brigada do que jogada na Arena, com ambos os times focados na marcação e com pouca ofensividade.

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Para o duelo decisivo, o cronograma da comissão técnica prevê uma concentração na noite anterior à partida. A medida não ocorreu na semana passada devido a um protesto dos atletas, motivado por atrasos no pagamento dos direitos de imagem e da parcela do 13º de 2025. Durante a derrota para o Bahia, em Salvador, o presidente Alessandro Barcellos permaneceu em Porto Alegre em busca de recursos financeiros para quitar o débito com o elenco, situação ainda não resolvida.

Em preparação para o clássico, a equipe iniciou os treinamentos na manhã de terça-feira (01) com o plantel reduzido em decorrência do desgaste físico. O treino de quarta-feira (02), véspera da partida, será o único com o grupo completo. A escalação deve ter mudanças em relação ao primeiro jogo. As principais dúvidas são as presenças de Alan Patrick e Sanabria entre os titulares.

Com isso, o time pode ter Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique (Paulinho) e Villagra; Vitinho, Alan Patrick (Sanabria) e Bernabei; Carbonero (Sanabria).

Nas arquibancadas, a torcida organizada Guarda Popular foi punida e não poderá ingressar com instrumentos musicais na Arena. A restrição foi determinada pelo 1º Batalhão de Polícia de Choque devido a conflitos no setor da torcida no clássico anterior e à execução de cânticos ofensivos à Brigada Militar. O clube, em nota, afirmou que “foi um clássico sem registro de intercorrências que justificassem uma restrição exclusiva à torcida colorada”. E ainda pediu revisão da decisão.



No mercado de transferências, o Inter encaminhou o empréstimo com opção de compra do meia-atacante Gustavo Prado ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, por uma temporada. O atleta foi devolvido pelo Ceará e estava apenas treinando.