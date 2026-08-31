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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:38

Dificuldades ofensivas do Inter ampliam ameaça de novo rebaixamento

Colorado tem 60% de chance de queda

Colorado tem 60% de chance de queda

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Após a derrota para o Bahia, em Salvador, no domingo (30), o Inter aumentou a probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe gaúcha é a terceira com maior risco de queda, com 60%, atrás apenas de Remo (64%) e Chapecoense (99%).

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