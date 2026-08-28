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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 13:20

Isaquias Queiroz termina C1 1000m em último no Mundial de Canoagem

Isaquias ainda está vivo na disputa do C1 500m, garantindo a semifinal da categoria

Isaquias ainda está vivo na disputa do C1 500m, garantindo a semifinal da categoria

Getty Images/Reprodução/JC
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Agências
Isaquias Queiroz ficou distante do pódio na disputa do C1 1000m no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, nesta sexta-feira (28), em Poznan, na Polônia. O brasileiro teve uma largada ruim e terminou a prova na última colocação, com o tempo de 4min22s13.
Em busca de sua 15ª medalha em Mundiais - são sete ouros, uma prata e seis bronzes -, Isaquias, 32, ainda está vivo na disputa do C1 500m. Antes da decisão, o brasileiro garantiu vaga na semifinal da categoria. A final está marcada para a manhã deste sábado (29).
LEIA TAMBÉM:  Isaquias, 32, ainda está vivo na disputa do C1 500m
Promessa da modalidade, Gabriel Nascimento terminou em quarto na final do C1 200m. No C1 1000m, o tcheco Martin Fuksa conquistou o ouro, com 4min07s44. O húngaro Daniel Fejes ficou com a prata, enquanto Zakhar Petrov, que compete como atleta neutro, completou o pódio.

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