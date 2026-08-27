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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:48

Alison Piu bate recorde mundial dos 400m com barreiras na Suíça

Na etapa anterior, Piu tinha conquistado o melhor tempo do ano

Na etapa anterior, Piu tinha conquistado o melhor tempo do ano

Fabrice COFFRINI/AFP/JC
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Agências
O brasileiro Alison 'Piu' dos Santos quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras em etapa da Diamond League realizada em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira (27). O brasileiro venceu com 45s80. Karsten Warholm, norueguês dono do antigo recorde com 45s94, obtido na final olímpica em Tóquio-2021, ficou na segunda colocação. Ele cravou o tempo de 46s69. O terceiro colocado foi o nigeriano Ezequiel Nathaniel, com 47s50. Pódio na etapa passada, o brasileiro Matheus Lima ficou com a quarta posição.

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