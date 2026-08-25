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CapaGeralPatrimônio

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 22:34

Apesar de haver otimismo para troca de chaves da Arena e do Olímpico, processo pode parar em câmara arbitral

O contrato original previa a exploração comercial da Arena por 20 anos, com vigência até dezembro de 2033

O contrato original previa a exploração comercial da Arena por 20 anos, com vigência até dezembro de 2033

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O Conselho Deliberativo do Grêmio se reuniu na noite desta terça-feira (25) para debater o balanço das contas do segundo trimestre deste ano e, em caráter extraordinário, a situação da troca de chaves da Arena e do Olímpico, que tem as negociações avançadas e está à espera de um desfecho.

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