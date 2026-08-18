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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 11:09

Conselho do Grêmio se reunirá para tratar da troca de chaves da Arena e do Olímpico

Grêmio busca garantir a posse da Arena e entregar o Olímpico para as empresas Karagounis e OAS 26

Grêmio busca garantir a posse da Arena e entregar o Olímpico para as empresas Karagounis e OAS 26

Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O Conselho Deliberativo do Grêmio convocou, em caráter extraordinário, uma reunião na próxima terça-feira (25) que irá tratar da apresentação do andamento das negociações para a troca de chaves entre a Arena e o Estádio Olímpico. Além disso, em caráter ordinário, será feito o exame do balancete do segundo trimestre de 2026.

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