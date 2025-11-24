Em jogo dramático no Beira-Rio, Inter empata com Santos e se mantém próximo do Z-4

Diante das mais de 37 mil vozes no Beira-Rio, o Inter empatou com o Santos pelo placar de 1 a 1 e deixou escapar a chance de afastar de vez o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Colorado se mantém na 15ª posição na tabela com 41 pontos a três da zona do Z-4.

O Inter começou elétrico na partida, com apenas 2 minutos de jogo já havia conseguido três escanteios e pressionava o Santos no seu campo de defesa, não deixando o adversário respirar. Aos 10 minutos só se via o Colorado na partida, embalado pela sua torcida, tomava as rédeas do confronto e sufocava seu adversário.

Com 17 minutos passados, os visitantes saíam mais para o jogo, aparecendo mais no ataque depois do Alvirrubro diminuir o ímpeto inicial. Mas a equipe santista não suportou a pressão, aos 20 minutos a bola dentro da área adversária, Borré ajeitou de peito para Alan Patrick que fuzilou de canhota para a rede, abrindo o placar do jogo.

Mas o gol não foi suficiente para parar o Inter, logo após marcar teve duas oportunidades de ampliar o marcador, uma com Borré de cabeça e outra num chute cruzado de Vitinho, ambas para fora.

Aos 28, Borré saiu cara a cara com Brazão, mas o goleiro santista deu um pulo na bola e evitou o gol colorado. 3 minutos depois, Thiago Maia acionou Vitinho dentro da área que acertou a rede pelo lado de fora.

Nos 37 da etapa inicial, mais três chances para o Colorado: Vitinho fez bela jogada e acertou a trave, no rebote Alan Patrick finalizou, mas Brazão fez grande defesa, na sequência Borré recebeu sozinho na marca penal e novamente o goleiro alvinegro salvou os visitantes.

Com o fim da primeira etapa, os números mostravam o domínio colorado. Além da vantagem na posse de bola, o Inter havia finalizado 14 vezes naquele momento enquanto seu adversário nenhuma, com Brazão sendo fundamental para manter a magra vantagem no placar.

Já aos 10 minutos da segunda etapa, o Inter não voltou com o mesmo ritmo dos 45 iniciais e dava espaço para o Santos que tentava se impor no setor ofensivo, mas pecava em qualidade técnica.

Aos 16 o espaço cedido teve seu preço. Guilherme escapou pela ponta e cruzou para Barreal na entrada da área, que matou no peito e mandou no cantinho sem chances para Rochet, empatando o jogo.

O gol serviu para acordar o Colorado no jogo, com 28 minutos passados, teve duas oportunidades em cobranças de falta de Alan Patrick, mas ambas desperdiçadas. Com 40 minutos do segundo tempo, as equipes trocavam ataques, mas paravam nos goleiros que impediam o placar de mudar. Nem mesmo os seis minutos acrescidos mudaram a reta final da partida que acabou empatada. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Vasco fora de casa em São Januário.

Inter (1) - Rochet; Aguirre (Bruno Henrique), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Óscar Romero), Bruno Gomes (Alan Benítez) e Alan Rodríguez (Gustavo Prado); Alan Patrick; Vitinho e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz.

Santos (1) - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Willian Arão, Zé Rafael (João Schmidt) e Victor Hugo (Barreal); Rollheiser (Gabriel Bontempo), Thaciano e Robinho Jr (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro - Davi de Oliveira Lacerda (ES).