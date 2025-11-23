Lanús bate o Atlético-MG nos pênaltis e se sagra bicampeão da Sul-Americana

No confronto entre Atlético-MG e Lanús pela final da Sul-Americana no sábado (22), a equipe argentina se sagrou campeã nos pênaltis por 5 a 4, depois do empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. A partida foi disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Este é o segundo título da equipe argentina, que já havia vencido em 2013. Curiosamente, é também a segunda vez que o time grená derrota um brasileiro na decisão - a Ponte Preta foi a outra vítima. O clube se garantiu na Libertadores 2026 e na Recopa Sul-Americana. O tempo normal foi de poucas chances para ambos os lados. Na prorrogação, a equipe mineira foi melhor, mas parou no goleiro Losada, destaque da partida.
Everson pegou a primeira cobrança, mas Hulk perdeu o pênalti que abriu a série do Galo — Losada defendeu a primeira de três. Depois, Biel parou no goleiro argentino, e Lautaro Acosta, ídolo do time argentino, teve a chance de dar a vitória ao Lanús, mas isolou. Nas alternadas, após uma penalidade certa para cada lado, o zagueiro Vitor Hugo viu o arqueiro grená crescer e fazer a terceira defesa e decretar o 5 a 4.