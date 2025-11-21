Brasil vence Marrocos com gol nos acréscimos e garante vaga na semifinal do Mundial sub-17

Em um jogo dramático e com direito a gol nos acréscimos, o Brasil confirmou a sua vaga às semifinais do Mundial sub-17 ao superar o Marrocos nesta sexta-feira (21) pelo placar de 2 a 1, no Aspire Zone, em partida válida pelas quartas de final da competição, que está sendo realizada no Catar. O adversário da próxima fase já está definido. Portugal superou a Suíça por 2 a 0, mais cedo e é uma das seleções semifinalistas.
O atacante Dell foi o herói do confronto. Após abrir o placar e ver Baha igualar o marcador, o centroavante da equipe nacional aproveitou uma sobra de bola na área para vencer o goleiro rival e estufar a rede decretando o triunfo.
O Brasil chega às semifinais após se garantir em primeiro lugar em um grupo que tinha Zâmbia, Indonésia e Honduras. Na segunda fase, a equipe nacional ficou no empate sem gols com o Paraguai e superou o rival na disputa de pênaltis. Pelas oitavas, o enredo se repetiu e a classificação veio no confronto com a França. Após arrancar a igualdade de 1 a 1 no fim do segundo tempo, a vaga foi conquistada em nova disputa por penalidades.
O Brasil iniciou o confronto levando logo um susto. Em boa trama pela direita, o zagueiro Lucas Ramon derrubou Baha na grande área aos dois minutos. O juiz mandou o jogo seguir, mas a comissão técnica do Marrocos pediu o desafio ao árbitro de vídeo para a revisão do lance (no Mundial Sub-17 este recurso é permitido). O juiz analisou o lance mas considerou a disputa como normal e não confirmou o pênalti.
Com bom toque de bola, os marroquinos chegaram a impressionar. Mas em uma investida pelo lado direito, foi a seleção brasileira que movimentou o marcador. Ruan Pablo foi lançado pelo corredor e fez o cruzamento. Dell completou de primeira, o goleiro Bellaarouch não conseguiu fazer a defesa e a bola estufou a rede aos 14 minutos.
O Brasil ganhou confiança com a vantagem e conseguiu controlar o ritmo da partida com rápidas transições e jogadas pelos lados do campo. No entanto, Marrocos aumentou a intensidade no final e buscou o empate nos acréscimos. Angelo errou o bote dentro da área e derrubou El Aoudi. Baha foi para a cobrança e, com um chute rasteiro no meio do gol, empatou o duelo aos 48 minutos.
O segundo tempo teve um Brasil com mais volume de jogo e voltado para o ataque, enquanto a seleção de Marrocos explorou os contragolpes em velocidade tendo como referência o centroavante Baha. Com o decorrer da partida, as duas equipes diminuíram a intensidade. Nos instantes finais, Dell aproveitou uma sobra de bola na área, chutou firme e garantiu o triunfo aos 49 minutos.