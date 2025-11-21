Inter vence o Ceará no Castelão e respira longe do Z-4

Em mais uma rodada tentando se livrar do Z-4, o Inter enfrentou o Ceará na Arena Castelão e venceu pelo placar de 2 a 1. O herói do jogo foi Ricardo Mathias, que havia marcado um gol contra e em seguida fez o gol da vitória colorada, indo da decepção a euforia em questão de minutos. O time treinado por Ramón Díaz se mantém na 15ª posição com 40 pontos a quatro da zona de rebaixamento.

O jogo começou quente, com apenas 20 segundos Dieguinho tomou o primeiro cartão amarelo da partida em entrada dura no Alan Rodríguez. A violência excessiva da partida teve seu preço para o Ceará, aos 4 minutos, Vina foi com as travas da chuteira na canela de Luiz Otávio e foi expulso. Com 10 minutos não se via muito futebol, ambas equipes cometiam muitas faltas, mas graças ao homem a mais, o Inter detinha o maior controle das ações ofensivas, no entanto pecava no terço final.

A primeira finalização saiu aos 18, Bruno Tabata recebeu na direita, cortou para dentro e chutou mascado pela linha de fundo. A resposta do Vozão foi rápida, três minutos depois, em falta cobrada por Pedro Henrique, Marcos Victor cabeceou por cima do gol de Ivan. Mesmo com um a mais, a melhor chance do jogo foi do Ceará, Galeno achou um belo passe para o Pedro Henrique que driblou Ivan e cruzou buscando Pedro Raul, mas Vitão afastou e evitou o gol cearense.

O Colorado tentava corresponder sua vantagem numérica. Bernabei soltou um petardo de fora da área e obrigou Bruno Ferreira a fazer uma bela defesa. Mais uma grande chance do Ceará, Marcos Victor levantou para Galeano que escorou para Pedro Raul, mas o centroavante furou e para sua sorte já havia impedimento na jogada.

Aos 47 o árbitro apitou o fim da primeira etapa. Com um a mais o Inter não conseguia corresponder e as melhores chances da primeira etapa foram do Ceará. Ramón Díaz voltou com Carbonero, para trazer mais qualidade ofensiva, e Anthoni no lugar de Ivan, que sentiu a coxa esquerda.

As mexidas fizeram efeito, com a entrada de Carbonero o Inter começou a trazer mais perigo, com o colombiano finalizando com perigo ao gol dos mandantes aos 7 da etapa final. O Ceará reagiu em seguida, em belo chute de Willian Machado, Anthoni foi enganado pelo quique da bola, mas realizou grande defesa.

Com 20 minutos da segunda etapa, os donos da casa equilibraram o jogo e começaram a aparecer mais no campo ofensivo, trazendo perigo a meta alvirrubra. Enquanto o Inter não conseguia furar a defesa cearense e se tornava apático na partida. O cansaço tomando as equipes os espaço se abriram, em mais um belo lance de Carbonero, ele acha Mercado que cruza a bola passa por todo mundo e sobra para Vitinho empurrar no fundo da rede e abrir o placar do jogo.

Mas a alegria colorada durou pouco. Em um escanteio cobrado por Paulo Baya, Ricardo Mathias desviou contra a própria meta, matou Anthoni e empatou para o Vozão, do céu ao inferno em apenas 4 minutos.

Mas o destino guardava a glória para o “Cria do Celeiro”. Em grande bola enfiada de Alan Patrick, Ricardo Mathias passa pela defesa e chuta por baixo das pernas de Bruno Ferreira para ficar a frente do marcador novamente. Na comemoração, Carbonero agrediu Fernandinho, o árbitro foi chamado ao VAR e expulsou o atacante colombiano.

Aos 53 o árbitro apitou o fim de jogo. Com a vitória, o Colorado respira longe da zona e agora vai enfrentar o Santos, segunda (24), às 21h, no Beira Rio.

Ceará (1) - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço) e Vinícius Zanocelo (Lucas Mugni); Pedro Henrique (Fernandinho), Vina (expulso) e Galeano (Paulo Baya); Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

Inter (2) - Ivan (Anthoni); Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Braian Aguirre) e Alan Rodríguez (Ricardo Mathias); Vitinho, Alan Patrick (Juninho) e Bruno Tabata (expulso)(Carbonero[expulso]); Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).