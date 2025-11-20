Atlético-MG e Lanús decidem a Sul-Americana neste sábado

Chegou a hora da grande final. Neste sábado (22), às 17h, o Atlético-MG vai encarar o Lanús em jogo único, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para decidir quem levantará o troféu da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida pela Paramount+, ESPN e SBT.
Na semifinal, o Galo usou a força da sua casa para eliminar o Independiente del Valle, em Belo Horizonte, depois do empate no jogo de ida. O Lanús fez o mesmo. Empatou em 2 a 2 como visitante com o Universidad de Chile e garantiu a vaga com 1 a 0 na Argentina. O Granate também deixou o Fluminense pelo caminho nas quartas. Agora, nenhum dos dois poderá contar com o apoio do seu estádio. A final será em campo neutro e com torcida dividida.
As equipes já se enfrentaram em outras cinco oportunidades. O histórico é favorável aos mineiros, já que nunca perderam para os argentinos. A última vez que se enfrentaram foi na Recopa Sul-Americana de 2014. O Galo venceu por 4 a 3 em um jogo movimentado, que contou com duas viradas. O triunfo veio apenas na prorrogação. A vitória garantiu a taça para o Alvinegro.
As duas equipes têm desfalques importantes para o embate. O técnico do Galo, Jorge Sampaoli não vai poder contar com os lesionados Lyanco, Júnior Santos , Cuello e Caio Maia. Alan Franco é dúvida depois de ter problemas durante a estadia com a seleção euquatoriana na data Fifa. Já o comandante dos argentinos, Mauricio Pellegrino, não terá Loaiza, Felipe Peña e Armando Méndez. Em compensação Ronaldo Dejesús está recuperado e pode aparecer.
O Atlético-MG deve entrar em campo com Everson; Saravia, Júnior Alonso e Vitor Hugo; Scarpa, Alexsander, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana; Dudu e Rony. Enquanto o provável Lanús tem Losada; Perez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Salvio; Marcelino Moreno, Carrera e Castillo.
