Inter tem quatro desfalques parra enfrentar o Santos e dúvida no ataque

Depois de uma heroica vitória contra o Ceará por 2 a 1, na última quinta-feira (20), o Inter encara um novo desafio na luta contra o rebaixamento. O Colorado vai receber o Santos no Beira-Rio, nesta segunda, às 21h, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário para a partida é de “guerra”, como afirmou Emiliano Díaz em coletiva pós-jogo. Caso saia derrotado pelo Alvinegro pode se complicar na competição e ficar ainda mais pressionado para as últimas rodadas, quando terá Vasco e São Paulo, fora de casa, e Bragantino, em casa, na última rodada . O time se encontra na 15ª posição da tabela com 40 pontos.

O técnico Ramón Díaz terá muitos desfalques para a partida. Três deles estão suspensos: Luiz Otávio, Bruno Tabata e Carbonero. Além disso, o goleiro Ivan foi substituído no intervalo e teve constatada uma lesão de grau II e desfalca a equipe no restante da temporada. Já Luiz Otávio deve ter sua venda anunciada nos próximos dias. Ele foi negociado com o Orlando City, dos EUA, por cerca de US$ 3.5 milhões (R$19 milhões) referente a 70% de seu passe.

Na frente, a briga está pela posição de centroavante entre Ricardo Mathias e Borré. Ambos poderiam atuar juntos, mas a dúvida fica entre a vitalidade e coragem do “Cria do Celeiro” ou o nome e a experiência do colombiano. Para o jogo mais importante da temporada, Borré deve sai na frente de Mathias, já que o treinador argentino gosta de jogadores mais experientes.

No sábado (22), o treino foi realizado no Beira-Rio e aberto ao público. Uma ação para chamar a torcida para mais uma partida importante na temporada. O grupo de jogadores foi recebido com festa, semelhante ao clima de jogo, com cantos tradicionais, bandeirões e sinalizadores. De acordo com a assessoria, cerca de 3,7 mil torcedores compareceram.

Com isso, o provável Inter para a partida deve ter Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Gomes; Alan Rodríguez, Alan Patrick e Vitinho; Borré (Ricardo Mathias). Sem Neymar, com dores no joelho, o Santos deve ir a campo com com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.