Com nova dupla de zaga, Grêmio enfrenta o Botafogo no Rio sonhando com vaga na Libertadores

O Grêmio se afastou de vez da luta contra o rebaixamento, após vencer o Vasco ppor 2 a 0 na Arena, na quarta-feira. Agora, vai enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, neste sábado (22), às 19h30min. O Tricolor viaja nesta sexta-feira, às 14h, ao Rio de Janeiro. A vitória contra os cariocas faz a equipe de Mano Menezes sonhar com uma vaga na Libertadores, pensando em um possível G-8, mas já deixa bem encaminhada a possibilidade de jogar uma competição continental em 2026.

Algumas trocas devem ser realizadas para o confronto. Edenílson, que cumpriu suspensão automática, está à disposição e deve assumir o lugar de Cristaldo no time. Alysson também deve voltar ao time titular. Pavón foi escalado de última hora, após o jovem da base gremista apresentar um quadro de virose. A dupla de zaga também será diferente , com a volta de Noriega da seleção peruana, Gustavo Martins deve ceder seu espaço. Além disso, Wagner Leonardo tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, com isso, Kannemann assume seu lugar.

A lateral-direita virou uma incógnita novamente. Marcos Rocha saiu de campo sentindo um desconforto e João Lucas entrou em seu lugar. O jogador de 37 anos alegou que era apenas câimbras, entretanto, por conta do gramado sintético e o alto número de lesionados no departamento médico, pode ser poupado já que volta de uma lesão muscular.

Com isso o provável Grêmio deve ter Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Já o Glorioso deve ir com Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.