Série B chega à última rodada com três vagas em aberto para a elite nacional

O título no Campeonato Brasileiro da Série B será decidido na última rodada. Os paranaenses Coritiba e Athletico-PR seguem no páreo para levantar a taça da competição. Líder com 65 pontos, três à frente do segundo colocado, o Coxa é o único já classificado para a Série A e o favorito ao título, precisa apenas de um empate com o rebaixado Amazonas. Já o Furacão tem que vencer o América-MG e contar com uma derrota improvável dos compatriotas para ‘roubar’ a taça pelos critérios de desempate.

Cinco clubes brigam pelas três vagas restantes no G-4. Apesar de ser o único clube que ainda pode estragar a festa do Coritiba, o Athletico-PR ainda não está garantido na elite do futebol brasileiro no ano que vem, mas precisa apenas de um empate. Criciúma e Goiás, empatados com 61 pontos e Chapecoense com 59, ainda podem deixar o Furacão mais um ano na Segundona. Logo atrás está o Remo, que tem confronto direto com o Goiás e mesmo vencendo ainda precisa que o Criciúma perca para o Cuiabá.



Na parte de baixo da tabela ainda falta decidir quem será o quarto rebaixado para a Série C. Amazonas, Volta Redonda e Paysandu não tem mais chance de permanência na segunda divisão. Três clubes lutam para escapar do descenso. A Ferroviária é quem está na pior situação. Em 17°, com 40 pontos, fecha o Z-4, e precisa vencer o Operário-PR, além de torcer para que Botafogo-SP ou Athletic-MG, que tem 41, fiquem apenas no empate com Avaí e Paysandu, respectivamente.

Na última quarta-feira (19), Vila Nova-GO 2x2 Volta Redonda abriram a 38ª rodada. Confira as outras partidas, ocorrem neste final de semana. Neste Sábado (22), às 19h30min, tem Novorizontino x CRB. No domingo, às 16h30min, jogam Athletico-PR x América-MG, Cuiabá x Criciúma, Remo x Goiás, Chapecoense x Atlético-GO, Operário-PR x Ferroviária, Amazonas x Coritiba, Athletic x Paysandu e Botafogo-SP x Avaí.