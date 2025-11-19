Ex-Inter Jô é preso pela quarta vez por não pagamento de pensão alimentícia

O ex-jogador Jô, que defendeu a seleção brasileira e colecionou passagens por clubes como Corinthians, Atlético-MG e Manchester City, foi preso nesta terça-feira (18), no Rio, por não pagamento de dívida alimentícia.

Esta foi a quarta vez que o ex-atleta é detido pelo mesmo motivo. O mandado de prisão se refere a um processo movido por sua ex-companheira. Ela cobra uma dívida no valor de R$ 220.744,57.

A ação aconteceu na praia da Barra da Tijuca, quando ele estava em um quiosque, participando de um churrasco, e foi abordado pela polícia.

Segundo a defesa, ele afirma ter enfrentado queda nos rendimentos após a aposentadoria. Ao site da Jovem Pan, o advogado Guilherme Motai declarou que a situação financeira do atual ex-artilheiro "não condiz com a imagem de alta renda do passado."

O ex-atacante teve uma carreira de impacto, com três passagens vitoriosas pelo Corinthians, clube onde foi revelado, sendo campeão brasileiro em 2005 e 2017, e do Paulistão em 2003 e 2017. Além do time paulista, Jô se destacou pelo Atlético-MG, onde conquistou a Libertadores em 2013 e a Copa do Brasil em 2014. Pelo Inter teve uma das piores passagens da carreira, marcando seis gols em 36 partidas nos dois anos em que esteve no Beira-Rio.