Morre Otacílio Gonçalves, ex-técnico de Grêmio e Inter

Morreu nesta terça-feira (18), Otacílio Gonçalves, aos 85 anos, em Porto Alegre. O "Chapinha", como ficou conhecido, treinou diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo Inter e Grêmio, entre as décadas de 1970 e 1990. Ex-técnico teve um mal súbito quando descansava após café da manhã em sua casa no bairro Petrópolis.

Natural de Santa Maria, GonçalvesNo clube foi parte da comissão que conquistou os títulos nacionais de 1975, 1976 e 1979. Em 1984, assumiu o comando da equipe, que conquistou o Campeonato Gaúcho daquele ano.Chapinha. Apesar de breve, a passagem contou com a conquista de mais um Estadual. Na década seguinte, comandou Paraná, Palmeiras, Atlético-MG e se aventurou no futebol japonês. Ele ainda teve uma nova passagem pelo Inter em 1998. Seu último trabalho foi no Paraná, em 2003. Depois de se aposentar, trabalhou como comentarista esportivo na Rádio Guaíba.Gonçalves residia em Porto Alegre e deixou a esposa Maria do Carmo e três filhos.