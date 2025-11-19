Hugo Calderano inaugura clube de tênis de mesa no Rio

Hugo Calderano inaugurou um clube de tênis de mesa em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O empreendimento faz parte do movimento de expansão da marca do atleta, que se tornou um dos principais nomes do esporte brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Fonseca encerra temporada como 24º do mundo e salta 700 posições em 2 anos

O clube, que tem cerca de 180 m², será aberto ao público a partir de dezembro, com aluguel de mesas e aulas da modalidade. O local, com três mesas e um pequeno espaço com aparelhos de academia, também será utilizado para treinos do próprio Hugo, atual número 3 do mundo."Antes, tínhamos de dar informações para as pessoas, preencher um gap da mídia que já não existe mais. Então, buscamos ampliar o horizonte e ver onde podíamos dar um gás. O Hugo está colocando esse holofote para o tênis de mesa e quisemos aproveitar para trazer coisas legais para as pessoas", conta Elisa Borges, mãe de Calderano.

O atleta realiza doações de materiais para projetos sociais ligados à modalidade - somadas as duas edições distribuiu mais de 600 borrachas, 40 madeiras e dezenas de camisetas e camisas de jogo para quase 60 projetos sociais em todo o Brasil - e fez uma parceria para levar o tênis de mesa para a liga escolar.

No novo local no Rio também há um estande onde é possível comprar produtos do mesatenista, como camisas, garrafas térmicas e chaveiros.

"Fomos melhorando, aumentando a equipe. As ideias vão surgindo e vamos pensando em formas de levar o tênis de mesa a novos lugares, suprir as necessidades. Aqui no clube, teremos um gerente cuidando do projeto e a Sofia Calderano, irmã do Hugo, será a coordenadora técnica. A ideia é crescer ainda mais. Tudo que estamos fazendo é por entender que, por tudo que está acontecendo com o tênis de mesa nesta terça-feira (18), há uma demanda", explicou Elisa.

Foram quase dois anos entre a ideia de criar o clube e a concepção do projeto. O local tem, por exemplo, mesas da marca utilizada no Mundial de tênis de mesa desde 2021 - a marca fica até 2028.

"Quando você faz um negócio que leva o nome do seu filho, da sua família, seu cuidado é maior ainda. Tudo que fazemos é com calma para que todos os valores, tudo que ele acredita estejam refletidos, e fazermos uma entrega correta. Nosso objetivo não é simplesmente ", analisou.

Atualmente, há seis pessoas diretamente ligadas a Calderano, fora empresas que cuidam da parte jurídica e contábil, por exemplo. O movimento ganhou mais força este ano, quando o estafe avaliou uma necessidade de expansão.

"POPULARIZAR O TÊNIS DE MESA"

Hugo Calderano afirmou que um dos objetivos da inauguração do clube no Rio de Janeiro é também ajudar a popularizar ainda mais o tênis de mesa no país.

"Sempre quis um lugar onde pudesse treinar aqui no Rio de Janeiro. A gente veio conversando sobre a ideia há alguns anos e, felizmente, se tornou realidade. Vai ser um local também de ponto de encontro, de pessoas que já treinam e quem não conhece, pois é um dos objetivos: popularizar o tênis de mesa no Brasil. Fiquei feliz de ver que ficou tão bonito para a prática do tênis de mesa", afirmou Hugo

O jogador também vai usar o local para treinamentos. "Fiz questão que a gente colocasse o material do mais alto nível, com piso e mesa que usamos em competições internacionais. É a mesa que foi usada em Paris e no Mundial de 2021 até 2028", complementa.

"O Hugo queria ter um lugar legal para treinar quando estivesse no Rio. Mas um lugar tão bom porque deixaríamos fechado o tempo todo? Começamos a pensar em formas de abrir o espaço para as pessoas. A maioria dos clubes que abre já começa a focar em treinos para competição, e não queríamos isso. Queríamos algo diferente, um espaço para as pessoas começarem a gostar do tênis de mesa, sem necessariamente competir. Há um público enorme e está sedento para aprender, mas, principalmente, queremos trazer essa aura do Hugo de se divertir, poder ser um espaço de convivência", comentou Elisa Borges

"MELHOR ANO DA MINHA CARREIRA"

O brasileiro classificou 2025 como o melhor ano da carreira. Na atual temporada, ele foi campeão da Copa do Mundo, derrotou o chinês Lin Shidong, então líder do ranking, e se tornou o primeiro fora da Ásia ou Europa a ser campeão da competição, além de prata no Mundial.

Os pódios aconteceram após a grande frustração nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, quando foi derrotado na semifinal e, na disputa pelo bronze, acabou derrotado.

"Sem dúvida, o melhor ano da minha carreira, com o título da Copa do Mundo e a prata no Mundial. Passei por um momento difícil em Paris, mas, com certeza, esses resultados neste ano me deram motivação, para mim mesmo que tenho mais para dar, ainda posso conseguir resultados melhores, alçar voos mais altos. Tenho o objetivo de brigar por medalhas olímpicas e mundiais. Esse foi o principal ano da minha carreira e quero continuar evoluindo", falou Calderano

Calderano mantém o foco no dia a dia para manter a boa fase e chegar em Los Angeles-2028 em alta: "O calendário é tão cheio que nem podemos pensar tanto em ciclo olímpico, temos sempre de estar brigando com os melhores, estar o mais tempo possível na melhor forma. São muitos campeonatos. Em 2025 consegui os melhores resultados da minha carreira. É difícil pensar daqui a três anos, é importante fazer o que é preciso a cada dia para chegar nas próximas Olimpíadas em minha melhor forma".