Ex-Inter, Dunga aprova Ancelotti, diz que seleção precisa de líder

Dunga, ex-técnico e jogador da seleção brasileira e Inter, aprovou a chegada de um treinador estrangeiro, afirmou que o Brasil precisa de um "líder de vestiário" e avaliou a situação de Endrick no Real Madrid. As declarações foram para o jornal espanhol Marca.

Sobre Ancelotti, o ex-jogador afirmou, "Era o momento de testar um estrangeiro. Existem bons treinadores brasileiros, mas a atmosfera era muito ruim. Havia uma má energia interna, com muitos problemas políticos. Trouxeram o Carletto e agora ninguém fala sobre isso. Só se fala de futebol. E isso é positivo".

Capitão do tetra também elogiou Vini Jr, "É um líder técnico, não de vestiário, como seria um capitão tradicional. Vini é um líder técnico, que faz jogadas, que vai para frente, e o Brasil precisa de um líder de vestiário. [...] Casemiro pode ser esse líder. Ele é necessário. Passou um tempo em que não tínhamos essa figura e um líder não se forma, é líder ou não. E colocar essa responsabilidade sobre o Vinicius não é bom para ele".

Dunga acredita que Endrick, por ser jovem, precisa jogar, "Quando o jogador é jovem, ele deve jogar. A única forma de melhorar é jogando, não treinando. É uma questão matemática. Se Endrick não jogar nas três partidas da semana, ele perde quatro ou cinco horas de competição. Para um jogador já feito, não importa tanto, mas para um jovem, é mortal. É como um piloto de avião. Ele deve fazer muitas horas de voo para estar maduro".