Neymar pai compra marca de Pelé em negócio milionário

A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu a marca de Pelé e deve oficializar o anúncio na próxima quarta-feira (19), data que marca o aniversário do milésimo gol do Rei. O valor do negócio é especulado na casa dos US$ 18 milhões (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual). Mas montante não foi confirmado oficialmente.

A negociação avançou porque a marca de Pelé vinha sendo pouco explorada desde sua morte, em 29 de dezembro de 2022. A antiga detentora dos direitos, a empresa americana Sport 10, baseava quase toda a estratégia em aparições do próprio ídolo em eventos.

A NR Sports já vinha aproximando a imagem de Neymar Jr. da de Pelé desde o retorno do jogador ao Santos. Em diversos materiais, Neymar passou a ser tratado como "Príncipe", em referência direta ao título de Rei do maior ídolo santista.

A empresa também reformou o camarote que era utilizado por Pelé na Vila Belmiro, hoje frequentado por seus familiares. Todos os bancos foram trocados, um novo banheiro foi construído, um revestimento de vidro foi instalado e o espaço ganhou ar-condicionado. Todo o custo foi bancado pela NR.

A marca adquirida inclui o uso da imagem e do nome do tricampeão mundial, licenciamento para produtos, acervo histórico e outras propriedades. Os planos para a nova fase da gestão da marca serão divulgados após o anúncio oficial.