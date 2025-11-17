Porto Alegre,

Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 15:42

Galvão Bueno é internado com pneumonia; neta atualiza estado de saúde

Apresentador já está em tratamento e quadro é estável

FACEBOOK/DIVULGAÇÃO/JC
Agências
Galvão Bueno, apresentador da Band e narrador da Amazon Prime, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de uma pneumonia viral.
LEIA TAMBÉM: Coritiba garante acesso para a Série A; cinco equipes disputam vagas restantes
Galvão não se sentiu bem no último fim de semana, foi ao hospital fazer um check-up e recebeu o diagnóstico de pneumonia, informou Victoria Bueno, neta do apresentador, ao UOL.
A neta afirmou que o apresentador já iniciou o tratamento, "está bem e melhorando" e "em breve estará na ativa novamente". Ela não informou se há alguma expectativa de alta.
Por conta da internação, o narrador precisou ser substituído por Rômulo Mendonça na transmissão de Sport x Flamengo, no último sábado (15), pelo Brasileirão na Amazon Prime.
Atualmente ele apresenta o programa "Galvão e Amigos" na Band, às segundas-feiras. No ano que vem, Galvão vai para o SBT e fará as transmissões da Copa do Mundo no canal.

