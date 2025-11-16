Coritiba garante acesso para a Série A; cinco equipes disputam vagas restantes

Por enquanto, só o futebol paranaense pode comemorar o acesso à primeira divisão do Brasileirão. Neste final de semana, durante a penúltima rodada da Série B, o Coritiba confirmou matematicamente o retorno à Série A no ano que vem. Melhor campanha até aqui, com 65 pontos, o Coxa precisou apenas empatar com o Athletic-MG em 0x0, no sábado, para garantir a vaga.

Restam três vagas em aberto para a primeira divisão - e a disputa por elas promete ser quente até o final. Rival do Coxa, o Athletico-PR venceu no domingo, fora de casa, a Ferroviária-SP por 2 a 1, chegou a 62 pontos e, ajudado por resultados paralelos, quase confirmou o acesso à elite em 2026. No domingo, Criciúma (que fez 2x0 no Botafogo-SP) e Goiás (1x0 no Novorizontino) se adiantaram nessa briga, aproveitando os tropeços de Chapecoense (1x1 contra o rebaixado Volta Redonda) e Remo (derrotado pelo Avaí por 3x1) no sábado. No momento, Coritiba (65 pontos) e Athletico-PR (62) lideram a tabela, com Criciúma e Goiás (ambos com 61) logo atrás; Remo e Chape têm 59.

Na última rodada, o confronto direto entre Remo e Goiás, no Pará, pode definir uma das equipes que subirá para a primeira divisão. O Criciúma vai à Arena Pantanal encarar o Cuiabá, enquanto a Chapecoense pega em casa o Atlético-GO. Em todos os casos, só vitória garante a vaga. O Athletico-PR, por sua vez, só precisa empatar em casa com o América-MG para subir - e pode ser campeão, dependendo do que ocorrer em Amazonas x Coritiba. O Coxa só precisa empatar fora de casa para garantir o título.

Demais jogos da 37ª rodada da Série B: Paysandu 2x2 Amazonas, Atlético-GO 0x0 Operário-PR, CRB 2x0 Vila Nova-GO e América-MG 1x1 Cuiabá.