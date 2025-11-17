Sem Noriega, Kannemann deve fazer dupla com Gustavo Martins na zaga do Grêmio

O Grêmio terá uma nova oportunidade, nesta quarta-feira (19), para decidir para que canto olhará nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Em caso de uma vitória contra o Vasco, na Arena, às 21h30min, o Tricolor diminuiria sua distância para um possível G-8, de cinco para dois pontos. Já uma derrota aproxima ainda mais o clube da zona de rebaixamento, caso Inter, Vitória e Santos vençam seus jogos, fazendo a equipe gaúcha terminar mais um ano lutando contra a parte de baixo da tabela.

Para o confronto contra o Cruzmaltino, o técnico Mano Menezes conta com a volta de Marcos Rocha para a lateral-direita, fora desde a partida contra o Bahia. No entanto, não contará com o volante Noriega e o ponta Aravena, que se enfrentam pelas suas respectivas seleções em amistoso na Rússia, nesta terça-feira. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por Kannemann e Gustavo Martins, que atuaram juntos em três oportunidades nesta temporada - Botafogo, Vitória e Bahia.

Outros desfalques para a partida são os meias Edenilson, suspenso por cartão amarelo, e Willian, que havia uma expectativa de voltar, mas sua recuperação deve durar mais alguns dias. Por isso, Mano deve optar por Monsalve ou Cristaldo na articulação, com o argentino à frente, já que tem mais minutos em campo na temporada.

A partida conta com uma série de promoções. Além de ingressos a R$ 40,00 em qualquer setor do estádio para as mulheres, o Gramado Sul está com o valor de R$60,00. Já os sócios Cadeira e Arquibancada poderão adquirir um ingresso para um acompanhante em seu respectivo setor.