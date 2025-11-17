Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 18:17

Sem Noriega, Kannemann deve fazer dupla com Gustavo Martins na zaga do Grêmio

Sem Noriega, Gustavo Martins deve forma dupla com Kannemann

Sem Noriega, Gustavo Martins deve forma dupla com Kannemann

Divulgação: Grêmio FBPA/JC
Compartilhe:
Filipe Plentz Munari
O Grêmio terá uma nova oportunidade, nesta quarta-feira (19), para decidir para que canto olhará nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Em caso de uma vitória contra o Vasco, na Arena, às 21h30min, o Tricolor diminuiria sua distância para um possível G-8, de cinco para dois pontos. Já uma derrota aproxima ainda mais o clube da zona de rebaixamento, caso Inter, Vitória e Santos vençam seus jogos, fazendo a equipe gaúcha terminar mais um ano lutando contra a parte de baixo da tabela. 
O Grêmio terá uma nova oportunidade, nesta quarta-feira (19), para decidir para que canto olhará nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Em caso de uma vitória contra o Vasco, na Arena, às 21h30min, o Tricolor diminuiria sua distância para um possível G-8, de cinco para dois pontos. Já uma derrota aproxima ainda mais o clube da zona de rebaixamento, caso Inter, Vitória e Santos vençam seus jogos, fazendo a equipe gaúcha terminar mais um ano lutando contra a parte de baixo da tabela. 
Para o confronto contra o Cruzmaltino, o técnico Mano Menezes conta com a volta de Marcos Rocha para a lateral-direita, fora desde a partida contra o Bahia. No entanto, não contará com o volante Noriega e o ponta Aravena, que se enfrentam pelas suas respectivas seleções em amistoso na Rússia, nesta terça-feira. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por Kannemann e Gustavo Martins, que atuaram juntos em três oportunidades nesta temporada - Botafogo, Vitória e Bahia.
Outros desfalques para a partida são os meias Edenilson, suspenso por cartão amarelo, e Willian, que havia uma expectativa de voltar, mas sua recuperação deve durar mais alguns dias. Por isso, Mano deve optar por Monsalve ou Cristaldo na articulação, com o argentino à frente, já que tem mais minutos em campo na temporada.
A partida conta com uma série de promoções. Além de ingressos a R$ 40,00 em qualquer setor do estádio para as mulheres, o Gramado Sul está com o valor de R$60,00. Já os sócios Cadeira e Arquibancada poderão adquirir um ingresso para um acompanhante em seu respectivo setor.

 

Notícias relacionadas