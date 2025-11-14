Evento beneficente vai leiloar Medalha de Sobis, tênis de D’Alessandro e camisa de Kannemann

noite de solidariedade com a segunda edição do Baile e Leilão Beneficente. A iniciativa acontece no dia 20 de novembro, a partir das 19 horas, no Clube Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre/RS. Toda a renda arrecadada será revertida aos projetos mantidos pelas instituições. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos neste link O instituto Sou de Fazer, em parceria com o Lance de Craque e o Geração Tricolor, prepara uma. A iniciativa acontece no dia 20 de novembro, a partir das 19 horas, no Clube Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre/RS. Toda a renda arrecadada será revertida aos projetos mantidos pelas instituições. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos neste

Entre os destaques estão: uma camisa autografada por Neymar; uma medalha de Rafael Sobis da conquista da Libertadores; uma camisa do Grêmio autografada por Kannemann e uma chuteira do jogador; um tênis em edição lendária nº 000/500 de D’Alessandro, utilizado pelo ídolo colorado em jogo, e uma camiseta do Internacional autografada por ele; duas cadeiras do Estádio Olímpico autografadas pelos campeões do Mundo, uma camiseta do PSG do Nenê, além de mais de 25 itens que marcaram a história do futebol brasileiro. O leilão também contará com uma peça usada por Gisele Bündchen, luvas do Minotauro autografadas e vinhos exclusivos, como o Chimas Magnum, corte premium elaborado a partir de 12 vinícolas e três safras, em garrafas magnum numeradas de 1,5 litro.



Em 2024, a ação arrecadou mais de R$ 320 mil, valor que se somou a outras doações e viabilizou iniciativas em diferentes frentes. A expectativa agora é superar o resultado, impulsionada pela mobilização das entidades e pelos itens exclusivos que serão leiloados. Nesta edição, o jantar conta com patrocínio master da Bazze PVC.

O evento reforça o compromisso dos institutos participantes com o desenvolvimento social. O Sou de Fazer, por exemplo, já destinou mais de R$ 4 milhões desde sua criação, em 2024. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, liderou ações de ajuda, auxiliando na reconstrução de 11 instituições de ensino e no abastecimento direto de 29 cidades. O Lance de Craque também destinou mais de R$ 4 milhões a cerca de 40 instituições desde sua fundação. Em 2025, abriu uma escola de esportes em parceria com a Fundação Pão dos Pobres, atendendo 120 crianças e adolescentes com acompanhamento multidisciplinar. Já o Instituto Geração Tricolor continua ampliando seus projetos de inclusão por meio do esporte, beneficiando centenas de crianças em situação de vulnerabilidade na região da Arena do Grêmio.



Ligadas ao universo do futebol, as três entidades mostram que o esporte vai muito além do campo. Os ingressos para o evento estão disponíveis por R$436,50, com open food e open bar.



Evento: II Jantar e Leilão Beneficente

Data: 20 de novembro de 2025

Horário: 19h

Local: Clube Leopoldina Juvenil (R. Marquês do Herval, 280 - Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS)

Ingressos: através do site www.sympla.com.br/evento/ii-jantar-beneficente através do site

Realização: Instituto Sou de Fazer, Instituto Lance de Craque e Instituto Geração Tricolor Patrocínio master; Bazze PVC