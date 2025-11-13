Marcos Rocha volta a treinar e reforçará o Grêmio diante do Vasco

Recém iniciado os preparativos contra o Vasco, o técnico Mano Menezes contou com a volta de um reforço de peso para o segundo dia de treino realizado nesta quinta-feira. Trata-se do lateral-direito Marcos Rocha, que estava de fora devido a uma lesão de grau II-A no músculo adutor longo da coxa esquerda, problema diagnosticado após o jogo contra o Bahia, quando deixou o gramado com dores.

Além disso, o Grêmio realizou uma parceria com a Unisinos e terá neste domingo (16), às 9h30min, a primeira edição do Troféu Flecha Negra, em homenagem ao ídolo Tarciso Flecha Negra, um dos maiores jogadores da história tricolor. Será realizada uma partida entre um combinado do Grêmio e da Liga Canela Preta diante do time formado pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) da Unisinos e pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O jogo será na sede da Escola do Grêmio, no CT do Cristal, em Porto Alegre, com entrada gratuita para o público.