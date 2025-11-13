Neymar é cobrado em faixa colocada na frente do CT do Santos às vésperas de jogo com Palmeiras

Uma faixa colocada na frente do CT do Santos nesta quinta-feira, 13, apresentou cobranças a Neymar. A mensagem direcionada ao camisa 10 santista foi exposta na esquina das avenidas Waldemar Leão e Rangel Pestana, próxima ao CT Rei Pelé. "Neymar, vamos só jogar bola!".

LEIA TAMBÉM: Fair Play Financeiro da CBF vai monitorar dívidas e folha salarial dos clubes



O jogador não teve boa atuação na derrota do último final de semana por 3 a 2, diante do Flamengo, no Maracanã. Além disso, o comportamento do atleta em campo chamou a atenção, cobrando companheiros de equipe e reclamando constantemente com a arbitragem.

Substituído no finalzinho do segundo tempo do jogo, Neymar mostrou insatisfação com a comissão técnica. De acordo com o site GE, porém, o atacante reconheceu o mau comportamento e até telefonou para o técnico Juan Pablo Vojvoda, admitindo os excessos. O jogador não será punido e a diretoria do Santos considera o caso como encerrado.

A equipe santista está em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Ocupando o 17º lugar, a equipe da Vila Belmiro é o primeiro time na zona de rebaixamento da competição com 33 pontos, dois a menos que o Vitória (35), 16º colocado.

LEIA TAMBÉM: Grêmio retoma treinos e pode ter reforço de verba da Libra nos cofres

Neste sábado, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Santos tem a chance de deixar a incômoda posição. No entanto, o desafio é justamente contra o líder Palmeiras. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília) na Vila Belmiro.