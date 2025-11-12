Grêmio retoma treinos e pode ter reforço de verba da Libra nos cofres

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta quarta-feira (12), no CT Luiz Carvalho, para a retomada dos trabalhos para a reta final do Campeonato Brasileiro. Visando o confronto contra o Vasco, dia 19, às 21h30min, na Arena, o técnico Mano Menezes poderá contar com Marcos Rocha e Willian, que se recuperam de lesão.

As lesões têm sido o principal problema do Tricolor na temporada. No departamento médico, o Imortal tem ao todo dez jogadores parados, sendo que muitos deles só voltam em 2026. Além de Willian e Marcos Rocha, Alex Santana deve voltar a atuar ainda este ano, mas não deve reaparecer diante da equipe cruz-maltina. Dos que só voltam ano que vem, Villasanti, Balbuena, Braithwaite e Riquelme estão nos planos da próxima diretoria, enquanto o restante não terá seus contratos renovados e têm grandes chances de serem vendidos, após se recuperarem completamente.

A boa notícia para o Grêmio é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro liberou parte do valor da Libra que estava bloqueado, devido a uma ação movida pelo Flamengo. A ação se referia à parcela dos direitos de televisionamento acertados entre a Globo e a Libra. O Rubro-Negro discorda da forma de distribuição da verba e argumenta que, por conta da maior audiência nas transmissões, merece receber uma quantia maior do montante de R$ 83 milhões, que seriam repartidos entre os clubes da Série A.