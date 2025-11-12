Sem folga, elenco do Inter terá nove treinos antes de ‘final’ com o Ceará

A cinco jogos sem vencer e a quatro pontos da zona do rebaixamento, o técnico Ramón Díaz decidiu não dar mais folga ao elenco do Inter até a partida contra o Ceará, no próximo dia 20. O confronto na casa do adversário é tratado como uma verdadeira decisão para as pretensões do Colorado no ano que vem.

Para auxiliar o grupo que busca se distanciar do Z-4, dois titulares podem retornar à equipe nesta reta final. O lateral-direito Braian Aguirre já está em fase final da recuperação da lesão no tornozelo direito e já deve estar à disposição no retorno do Colorado aos campos.

Já a situação de Rochet é mais complexa. O goleiro é um dos líderes do elenco e tenta acelerar a reabilitação após a lesão no tornozelo esquerdo e a cirurgia de retirada da placa e pinos colocados após fratura na mão esquerda. Apesar de ser tratada com otimismo, a volta do camisa 1 pode ocorrer apenas em 2026.



Em compensação, Rafael Borré pode desfalcar a equipe. O atacante foi denunciado e será julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pela expulsão contra o Cruzeiro, ainda em agosto. Naquele jogo, o colombiano recebeu cartão vermelho direto em decorrência de uma entrada dura em Christian. O lance ocorreu nos acréscimos da derrota por 2 a 1, no Mineirão. Borré foi denunciado no artigo 254 do CBJD, que trata de punição para jogada violenta. O julgamento ocorre nesta sexta-feira (14), a pena prevista é de uma a seis partidas de suspensão.