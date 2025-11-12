Mavericks demitem Nico Harrison, responsável pela polêmica saída do astro Doncic para os Lakers

O torcedor do Dallas Mavericks não admite, até hoje, a perda do astro Luka Doncic. O jogador foi trocado com o Los Angeles em fevereiro e hoje é um dos destaques da atual temporada, jogando demais na ausência de LeBron James. Responsável pela polêmica saída do esloveno, o gerente geral Nico Harrison foi demitido nesta terça-feira (11) por jamais reorganizar a equipe, que fracassa na Conferência Oeste. "O presidente do Dallas Mavericks, Patrick Dumont, anuncia que a organização exonerou Nico Harrison do cargo de gerente geral e presidente de operações de basquete, com efeito imediato", oficializou o Dallas Mavericks.

A franquia aproveitou para anunciar que Michael Finley e Matt Riccardi "assumem como co-gerentes gerais interinos para supervisionar as operações de basquete. Uma busca abrangente será iniciada para encontrar um substituto permanente". Mesmo com cobranças da torcida dos Mavericks, Harrison achou sua decisão correta ao levar Anthony Davis para a equipe para "reforçar a defesa".

Ao falar sobre a troca com os Lakers, disse que não se arrependia da decisão pois via Doncic "acomodado" nos Mavericks. "Essa decisão reflete nosso compromisso contínuo em construir uma organização de nível de campeonato, que ofereça resultados para nossos jogadores, nossos parceiros e, principalmente, nossos fãs", disse Dumont.

O dirigente não escondeu toda sua insatisfação com a largada desastrosa na temporada, com oito derrotas em 11 partidas disputadas. Harrison estava na direção do Dallas desde 2021 e chegou ao clube batendo recorde, com 52 vitórias e 30 derrotas, avançando até a final do Oeste. Em 2023/24, a equipe disputou as finais, quebrando um jejum que durava desde o título de 2011, mas acabou superada pelo Boston Celtics.