Seleção brasileira abre trabalhos na data Fifa com treino fechado e ainda desfalcada

A seleção brasileira começou nesta segunda-feira (10) as atividades da Data Fifa. Comandados por Carlo Ancelotti, 12 jogadores de linha participaram do primeiro treino para os duelos contra Senegal e Tunísia.

A atividade aconteceu no CT do Arsenal, em St. Albans, ao norte de Londres. A capital inglesa receberá o duelo amistoso de sábado (15), marcado para o Emirates Stadium; na terça (18), a seleção enfrentará a Tunísia, em Lille, na França.

O treino desta segunda-feira foi fechado para os profissionais de imprensa. Durante a semana, a promessa é de que os 15 primeiros minutos sejam abertos para os jornalistas.

Dos 19 jogadores de linha que já se apresentaram, apenas 12 começaram a atividade: o zagueiro Marquinhos, os laterais Caio Henrique, Paulo Henrique e Luciano Juba, os meio-campistas Bruno Guimarães, Casemiro, Andrey Santos e Paquetá, além dos ataques Rodrygo, Estevão, Matheus Cunha e Richarlison. Os demais fizeram trabalho na academia e se juntaram depois ao treinamento.

Os goleiros fizeram atividades com o ex-inter Tafarel, o treinador da posição. A seleção estará completa apenas na terça-feira, quando chegam Fabrício Bruno, Alex Sandro, Danilo e Vitor Roque. O quarteto disputou partidas do Campeonato Brasileiro na tarde de domingo.

A Data Fifa deste mês é a última do ano e a penúltima antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os principais pontos de observação para Carlo Ancelotti e a comissão técnica estão as duas laterais, o volante Fabinho —que voltou a ser convocado após quase três anos—, e a definição de uma dupla titular na zaga.