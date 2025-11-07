Alan Patrick e Mercado falam da responsabilidade do grupo do Inter antes do duelo com o Bahia

Nesta sexta-feira (7), Alan Patrick e Gabriel Mercado concederam uma entrevista coletiva antes do confronto contra o Bahia neste sábado, às 18h30min, no Beira-Rio. A dupla falou sobre o momento do time que se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento.

O camisa 10 comentou sobre a responsabilidade de todos e que ninguém resolve nada sozinho. “Sabemos da nossa responsabilidade dentro do grupo e dentro de campo, mas entendemos, também, que é um trabalho em equipe. A responsabilidade é de todos e o esforço tem que ser de todos. Não podemos achar que só um vai resolver, temos que estar fortes como um todo. Nenhum atleta consegue fazer nada sozinho”, afirmou. Alan Patrick continuou. “Fizemos nossa autoavaliação, sabemos que não estamos no nosso melhor. A gente está aqui para assumir essa responsabilidade”, declarou.

Alan Patrick ainda falou que “ninguém quer ficar marcado na história do clube com uma mancha de rebaixamento” e demonstrou insatisfação com o atual momento do clube. "Entendemos nossa colocação, nosso momento, estamos aqui assumindo nossa responsabilidade. O desejo de todos é que a gente volte a vencer para que não se volte a falar desse assunto e consigamos olhar para cima”, projetou o meia.

Já Mercado citou a “sinergia entre torcedor e atleta” e que o grupo precisa melhorar muitas coisas, além do futebol. “Eu acredito muito na sinergia com os torcedores. Entendo e até compartilho com o torcedor que esteja chateado conosco, porque não estamos tendo um bom desempenho. Precisamos melhorar em muitos aspectos, não só futebolísticos”, alegou.

Quando lhe foi questionado se o problema era a falta de pagamento de salários, o zagueiro foi curto e grosso em sua resposta. “Dinheiro é o que menos está nos incomodando neste momento. O atleta de alto rendimento vai entender que nesse momento de dificuldade o único que nós pensamos é poder vencer”, garantiu o argentino.