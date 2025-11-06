À beira do Z-4, Inter recebe o Bahia em jogo decisivo

Sob muita pressão, o Inter recebe o Bahia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (8), às 18h30min. Após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, na quarta-feira, o risco do rebaixamento voltou a assombrar o Beira-Rio. Um novo tropeço diante do Tricolor de Aço pode colocar o Alvirrubro dentro do temido Z-4, dependendo de jogos paralelos.

Sem vencer há quatro jogos, o técnico Ramón Díaz e seu filho Emiliano vão contar com retornos importantes para reencontrar o caminho das vitórias. Borré e Gabriel Mercado cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estão à disposição. O zagueiro deve retomar sua vaga na posição central da defesa, que deve seguir com três zagueiros. Já o atacante, apesar das críticas que vem sofrendo, ainda é esperança de gols. O colombiano é o vice-artilheiro da equipe na competição com cinco gols, atrás apenas de Alan Patrick.



Outra dúvida é Carbonero. O compatriota de Borré vinha sendo um dos destaques da equipe, mas tem amargado a reserva nos últimos jogos. Quando questionado sobre a escalação do camisa 7, Emiliano desconversou: “Ele também briga por um lugar, como brigam todos”.



Entendendo a importância de ter seu torcedor no confronto que é visto como uma decisão, a diretoria colorada manteve a promoção nos ingressos. As categorias Carteira Vermelha, Cadeira Locada, Parque Check-in e Patrimonial Clube terão entrada liberada e ainda poderão levar um acompanhante sem custos. A modalidade Campeão do Mundo, Nada Vai nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso terão acesso gratuito ao estádio. Já os ingressos para não-sócios serão vendidos a partir de R$ 20,00.

Os baianos chegam para o confronto em uma realidade bem distinta dos gaúchos. Atualmente na 5ª posição, o time de Rogério Ceni segue firme na busca por uma vaga na Libertadores. Apesar da boa campanha, o Bahia luta contra o retrospecto fora de casa - é o 14º pior visitante da competição e não vence longe da Fonte Nova desde 16 de agosto, quando superou o Corinthians por 2 a 1.



O provável Inter tem Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata (Carbonero); Borré (Ricardo Mathias). Já o Bahia deve ter Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Cauly e Willian José (Tiago).