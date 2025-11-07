Inter x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Tentando fugir do fantasma do rebaixamento, o Inter recebe o Bahia, no Beira-Rio, neste sábado (8), às 18h30min, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está na 15ª posição, com 36 pontos, e a três da zona de rebaixamento. Em caso de derrota, e triunfo de Vitória e Santos, a equipe pode entrar no Z-4. O Bahia, por outro lado, está no G-5 e briga por uma vaga direta na Libertadores, estando com 52 pontos.
A equipe treinada por Ramón Díaz está a quatro jogos sem vencer e vem de derrota para o Vitória. Entretanto, o técnico argentino conta com a volta de Mercado e Borré, que cumpriram suspensão por terceiro cartão amarelo, e ambos devem voltar ao time titular.
O tricolor baiano também vem de derrota. Na última rodada, foi até Minas e acabou goleado por 3 a 0 para o Atlético-MG. O técnico Rogério Ceni vai contar com dois reforços: Caio Alexandre e Ramos Mingo. O primeiro ainda se recupera fisicamente e vem passando por um processo de recondicionamento. Já o segundo cumpriu suspensão no último jogo. Além disso, a equipe baiana tenta melhorar seu retrospecto fora de casa, já que é o 14º pior visitante e não vence fora da Fonte Nova desde agosto.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter - Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata (Carbonero); Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz.
Bahia - Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Cauly e Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). O VAR é Caio Max Augusto Vieira (GO).
SERVIÇO INTER X BAHIA
Local : Beira-Rio, Porto Alegre -RS;
Transmissão : Record, Cazé TV e Premiere;
Data e Hora : Sábado (8), às 18h30min;
Ingressos: Gratuidade para sócios e ingressos a partir de R$ 20. Check-In e ingressos no Mundo Colorado.