Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Se o Fortaleza está na zona de rebaixamento, o Grêmio não quer se aproximar dela. Neste domingo (9), cearenses e gaúchos se enfrentam na Arena Castelão, às 20h30min, em duelo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o atual 19º colocado, com 29 pontos, a cinco do Vitória, primeiro fora do Z-4, e sonha com um milagre para se livrar do rebaixamento. Já o Tricolor está em 14º com 39 pontos e quer se afastar de vez da zona da degola e consolidar sua vaga para a Sul-Americana.

A equipe gaúcha vem de duas derrotas seguidas e perdeu a sequência de três vitórias dentro da sua casa. O Imortal não poderá contar com Mano Menezes e Pavón, ambos suspensos, além de Kike Olivera, lesionado. O técnico gremista ainda deve promover uma série de alterações no time, muitas delas por desgaste. Monsalve e Cuéllar devem entrar no lugar de Amuzu e Dodi, respectivamente.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenílson; Monsalve, Alysson e Carlos Vinícius (André Henrique) . Técnico: Sidnei Lobo

Fortaleza - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino (Lucas Crispim); Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Técnico: Martín Palermo.



Arbitragem - Não divulgado.

SERVIÇO FORTALEZA X GRÊMIO

Local : Arena Castelão, Fortaleza-CE;

Transmissão : Premiere;