Marshawn Kneeland, jogador do Dallas Cowboys, morre aos 24 anos

Marshawn Kneeland, defensor do Dallas Cowboys, morreu aos 24 anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 6, pela Liga de Futebol Americano (NFL). A causa da morte do atleta não foi divulgada. "É com extrema tristeza que o Dallas Cowboys comunica o falecimento trágico de Marshawn Kneeland nesta manhã", informaram os Cowboys em um comunicado. "Marshawn era um companheiro de equipe querido e um membro valioso da nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada Catalina e sua família."

LEIA TAMBÉM: Inter perde para o Vitória e fica a três pontos da zona do rebaixamento

Kneeland foi selecionado pelos Cowboys na segunda rodada do Draft da NFL de 2024, vindo da Western Michigan University. Ele tinha 18 jogos na liga de futebol americano, quatro como titular, e fez o primeiro touchdown da carreira profissional na segunda-feira, 3, quando o time de Dallas foi derrotado pelo Arizona Cardinals por 27 a 17. Na atual temporada, ele jogou em sete dos nove jogos, registrando um sack, 15 tackles e seis pressões sobre o quarterback.

A NFL declarou em comunicado: "Estamos profundamente tristes com a trágica notícia do falecimento de Marshawn Kneeland, dos Cowboys. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada Catalina, sua família, amigos e companheiros de equipe. Entramos em contato com os Cowboys e oferecemos apoio e recursos de aconselhamento."

O agente de Kneeland, Jonathan Perzley, também lamentou a perda. "Marshawn se dedicava de corpo e alma a cada jogada, cada treino e cada momento em campo. Perder alguém com seu talento, espírito e bondade é uma dor que mal consigo descrever em palavras", iniciou.

"Meu coração está com sua família, seus companheiros de equipe e todos que o amavam, e espero que sintam o apoio de toda a comunidade do futebol neste momento inimaginável. Peço que, por favor, deem aos seus entes queridos a privacidade e a compaixão de que precisam enquanto lamentam esta enorme perda", completou.