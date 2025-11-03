Flamengo cria tipoias para Pedro jogar que precisam de aprovação dos árbitros

Nesta segunda-feira (3), mesmo dia que homenageou Pedro pelos 300 jogos feitos pelo Flamengo, o clube revelou um plano emergencial para ter Pedro mesmo que ainda não 100% recuperado da fratura no antebraço direito. O departamento médico rubro-negro criou dois modelos de tipoia para que o atacante atue com o membro imobilizado.

O clube fez um molde com um material parecido com o que é utilizado nas máscaras feitas para atletas com fratura no rosto. Os médicos entendem que essa tipoia atende os padrões de segurança. A situação, porém, envolve uma questão muito peculiar: os árbitros precisam aprovar as tipoias.

Caso avaliem que elas oferecem riscos aos adversários, Pedro será impedido de atuar com o braço imobilizado. A análise precisa ser feita antes de cada partida. O Flamengo, inclusive, fez uma segunda tipoia chamada de "Plano B", caso o juiz vete o primeiro molde.

O atacante tem evoluído em sua recuperação. O prazo de retorno para este tipo de lesão dura, em média, de quatro a oito semanas, mas o Flamengo acredita que possa encurtar esta volta.

Nesta quarta-feira (5) ele completará duas semanas da fratura e fará pequenos trabalhos com bola acompanhado de médicos. Há uma expectativa do departamento para que ele esteja bem daqui a mais 14 dias. Na semana que vem, Pedro trocará sua imobilização e fará trabalhos no campo com carga controlada.

A partir das quatro primeiras semanas completadas, o DM avaliará os próximos passos. Há, no entanto, um otimismo grande de que ele volte aos gramados antes da final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima (PER), contra o Palmeiras.