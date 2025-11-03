Inter mantém promoção de ingressos antes de visitar o Vitória

A torcida atendeu o chamado do presidente Alessandro Barcellos e compareceu em peso ao Beira-Rio no último domingo (2). Apesar do apoio das arquibancadas, o Inter não conseguiu sair do 0 a 0 com o Atlético-MG. Agora, com um jogo importantíssimo para se distanciar da zona do rebaixamento a sua frente, a diretoria já anunciou que vai repetir a promoção deste final de semana para o duelo com o Bahia, no próximo sábado.

Nesta quarta-feira (5), às 20h, o Colorado visita o primeiro time na zona de rebaixamento. O Vitória ocupa a 17ª posição, cinco pontos atrás. Em campo, o técnico Ramón Díaz terá desfalques importantes. Um dos destaques contra os mineiros, Gabriel Mercado recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O principal cotado para atuar na posição central da zaga com três defensores é Clayton Sampaio, Victor Gabriel corre por fora. O treinador também não poderá contar com Borré pelo mesmo motivo. Para o ataque, ele pode optar por Ricardo Mathias, mantendo um centroavante de referência, ou pela volta de Alan Patrick como falso nove.

Para acompanhar o confronto diante do Bahia no próximo final de semana, sócios das categorias Carteira Vermelha, Cadeira Locada, Parque Check-in e Patrimonial Clube terão entrada liberada e ainda poderão levar um acompanhante sem custos. Torcedores da modalidade Campeão do Mundo, Nada Vai nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso terão acesso gratuito ao estádio. Já os ingressos para não-sócios serão vendidos a partir de R$ 20,00.



