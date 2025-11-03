Janela está aberta para etapa de ondas gigantes em Nazaré

O mar mais temido do planeta está em alerta para início da temporada. A janela de competição do Nazaré Big Wave Challenge já está oficialmente aberta, e vai até 31 de março de 2026. É o único evento de ondas gigantes do atual calendário da Liga Mundial de Surfe (WSL) e, como sempre, o Brasil chega forte para enfrentar a ondulação da Praia do Norte.

Representando o país estão Michelle des Bouillons, Lucas "Chumbo" Chianca, Pedro Scooby, Rodrigo Koxa, Vitor Faria e Ian Cosenza, nomes já acostumados a desafiar os limites do impossível em Nazaré.

Durante todo o período da janela, a equipe técnica da WSL ficará de olho nas previsões de swell que se aproximam da costa portuguesa. O evento, que dura apenas um dia, só acontece quando as condições são consideradas perfeitas, com ondas acima de 7,5 metros, ventos favoráveis e maré ideal.

Quando uma ondulação promissora se aproxima, a organização emite um "alerta amarelo", indicando que o evento pode ser confirmado em até 72 horas. Se as previsões se mantiverem, o "alerta verde" é acionado e os melhores big riders do mundo entram em ação, transformando Nazaré no palco de adrenalina e coragem.

A competição acontece no formato tow-in, em que os surfistas são rebocados por jet-skis para entrar nas ondas mais pesadas. Serão nove duplas divididas em três grupos, com cada equipe alternando entre surfar e pilotar. O sistema de notas premia tanto a melhor performance individual, feminina e masculina, quanto o trabalho em equipe, valorizando quem domina a técnica e a sintonia com o parceiro. Entre os convidados, além dos brasileiros, estão alguns dos maiores nomes do surfe de ondas grandes da atualidade, como Nic von Rupp e Justine Dupont.