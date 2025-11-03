Ancelotti convoca última seleção do ano de olho na Copa de 2026

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a última lista de convocados de 2025 na relação para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, em Londres e Lille (França). O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, então o treinador italiano aproveita o momento para reafirmar algumas certezas e fazer outros testes.

Uma das dúvidas mais pertinentes para Ancelotti é Neymar. O craque voltou ao Santos no último sábado (1º) após mais de 50 dias parado. Sua entrada no jogo com o Fortaleza trouxe novos ares para o clube da Baixada, mas sua total recuperação ainda é uma incógnita. Neymar teria acelerado seu processo de retorno para atuar pelo Santos no sábado. Ancelotti já declarou uma vez que o jogador só seria utilizado se estivesse em plenas condições de jogo.

Um nome praticamente certo nas convocações de Ancelotti é Vini Jr. Os goleiros Bento e Hugo Souza são os que mais tiveram convocações por parte de Ancelotti: três cada um, com uma partida para cada. Com exceção ao jogo do Santos no dia 15 de outubro, em que Hugo não estava na meta corintiana, o time do Parque São Jorge tem sofrido poucos gols nas partidas que tem realizado.

No setor defensivo, Marquinhos, Fabrício Bruno e Gabriel Magalhães foram lembrados por Ancelotti em todas as convocações até aqui. Destes, o jogador do Cruzeiro foi quem mais se destacou recentemente. Infelizmente, por fatores negativos. Foi justamente na derrota para o Japão em que Fabrício fez um gol contra e outro erro determinante para o resultado final.

Pelas laterais, Wesley e Vanderson tiveram três convocações cada. O lateral do Monaco, porém, soma dois cortes. Na última oportunidade, ele teve problemas musculares no músculo posterior da coxa após partida com o Manchester City. A expectativa de retorno era de seis semanas e ele ainda não voltou. Vitinho, do Botafogo, ocupou seu lugar. Wesley, da Roma, vem atuando normalmente pela sua equipe, apesar de na seleção não ter tido bons rendimentos.

Bruno Guimarães e Casemiro são praticamente unanimidades para Ancelotti, tendo três convocações cada, com seis jogos para o volante do Newcastle e cinco para o do Manchester United. Um nome a se ficar de olho na posição é o do Lucas Paquetá, do West Ham, que tem duas convocações e quatro partidas disputadas.

Gabriel Martinelli, Richarlison, Matheus Cunha e Estevão são atacantes que estão constantemente nas convocações de Ancelotti e não devem ficar de fora desta vez. O destaque fica para Kaio Jorge. O jogador do Cruzeiro soma uma convocação, um gol e um corte por lesão. No último sábado, na vitória do time mineiro por 3 a 1 sobre o Fortaleza, o camisa 19 foi às redes duas vezes, ultrapassando Arrascaeta, do Flamengo, como artilheiro do Brasileirão.