Com um a mais, Inter empata com o Galo em casa e se mantém perto do Z-4

Em duelo pela permanência na Série A, o Inter recebeu o Atlético-MG no Beira-Rio e as equipes empataram pelo placar de 0 a 0, em partida válida pela 31ª rodada. O jogo contou com uma série de promoções para a torcida colorada lotar o estádio, mas a equipe não correspondeu às mais de 32 mil pessoas presentes e se manteve perto do Z-4. Estando com um a mais desde o começo do primeiro tempo, o Colorado não conseguiu transformar essa vantagem em gol e saiu frustrado de casa.

Desde o apito inicial, os donos da casa controlavam as ações do jogo, empurrando o Galo para seu campo e tendo a maior posse de bola. Com 5 minutos o Inter teve três oportunidades de abrir o placar, mas parou na defesa atleticana. O novo esquema montado por Ramón Díaz, com Vitinho e Bernabei de alas ofensivos sufocava os visitantes, que se desfaziam facilmente da bola e davam espaço para Tabata e Alan Patrick criarem.

Passados um terço da primeira etapa, Borré sofreu uma dura entrada de Vitor Hugo. O árbitro Alex Gomes Stefano foi chamado ao VAR e expulsou o zagueiro mineiro, deixando o Colorado com um a mais cedo no jogo. Após a expulsão, o confronto ganhou contornos bastante claros: o Inter dominava a posse de bola, enquanto o Atlético se defendia e jogava no contra-ataque.

Aos 30, o árbitro havia marcado pênalti para o Galo, mas o VAR foi novamente acionado e a decisão anterior foi anulada. Sampaoli esbravejou com a arbitragem e o técnico acabou sendo expulso. No fim do primeiro tempo, o alvirrubro ainda teve mais três chances de abrir o placar, mas a trave e Éverson impediram que o tão ansiado gol acontecesse.

Na volta para a segunda etapa, Ramón Díaz desmontou o esquema com três zagueiros, tirando Juninho e colocando Carbonero, se aproveitando da vantagem numérica. O clima quente do primeiro tempo se manteve no segundo , mais uma vez o VAR acionou Alex Gomes Stefano, dessa vez para anular a expulsão de Alan Patrick.

LEIA TAMBÉM: Endrick recebe proposta do Lyon e se aproxima de saída do Real Madrid por empréstimo



Em um jogo muito picotado, o pouco que a bola rolava era em ataques colorados que paravam nas mãos de Éverson, personagem da partida. Sem conseguir se aproveitar do homem a mais, o nervosismo tomava conta dos jogadores em campo que pecavam no terço final.

Sem nada grandioso nos minutos finais, o juiz apitou o fim de jogo no Beira-Rio aos 51 minutos. Com o ponto conquistado, o Inter vai a 36 conquistados, mas se mantém próximo da zona de rebaixamento, a 5 pontos do Vitória - seu próximo adversário, na quarta-feira (05), às 19h, no Barradão.

Inter (0) - Ivan; Vitão, Mercado e Juninho (Carbonero); Vitinho (Gustavo Prado), Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Bruno Tabata (Ricardo Mathias), Alan Patrick e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Atlético-MG (0) - Éverson; Alexsander (Reinier), Vitor Hugo (expulso) e Junior Alonso; Saravia, Fausto Vera (Natanael), Alan Franco e Igor Gomes (Bernard); Rony, Dudu (Ruan) e Hulk (Caio Paulista). Técnico: Jorge Sampaoli (expulso).