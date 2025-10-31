Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em duelo decisivo por uma vaga na Sul-Americana, o Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena, neste domingo (02), às 16h. O Tricolor tenta emplacar uma boa sequência no campeonato após a vitória contra o Juventude por 3 a 1, mas as lesões têm sido o maior problema do Grêmio, que não consegue repetir uma escalação há dois meses. A dúvida para este duelo está na lateral-direita.

Ainda sem poder contar com Marcos Rocha, o técnico Mano Menezes terá que escolher entre improvisar o zagueiro Gustavo Martins ou colocar João Lucas, que é da função. Atualmente na 11ª posição, o Grêmio soma 39 pontos na competição. A partida é válida pela 31ª rodada.

Embalado por vitórias sobre Atlético-MG e Vitória, ambas por 1 a 0, o Corinthians volta a campo em busca do terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão. Além de encarar um rival que soma os mesmos 39 pontos, o Timão não ganha dos gaúchos como mandante há dez anos - são nove empates e uma derrota. A última vez que o Corinthians venceu o Grêmio em São Paulo, por qualquer competição, foi em 2014, justamente sob o comando de Mano Menezes, que hoje dirige o Tricolor.

O técnico Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça, já que tem alguns desfalques importantes e não poderá contar com os meio-campistas Raniele, José Martínez e Breno Bidon, considerados titulares, todos suspensos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius . Técnico: Mano Menezes.

Corinthians - Felipe Longo; João Pedro, Félix Torres (Cacá) e Gustavo Henrique; Carrillo (Matheuzinho), Maycon (Ryan), Charles, Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.



Arbitragem - Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES). No VAR, Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

SERVIÇO CORINTHIANS X GRÊMIO

Local : Neo Química Arena, São Paulo-SP;

Transmissão : Globo e Premiere;