Inter x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A luta pela permanência no Brasileirão estará em jogo neste domingo (2). Diante da torcida, o Inter recebe o Atlético-MG, em partida marcada para às 18h30min, válida pela 31ª rodada do campeonato. O Colorado teve uma semana livre para tentar corrigir os erros nas derrotas para Bahia e Fluminense. O técnico Ramón Díaz trabalhou para estancar as falhas defensivas do lado esquerdo, onde soma cinco dos últimos sete gols sofridos. A equipe acumula 35 pontos, em 15º lugar, estando quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Galo chega em má campanha no Brasileirão, embora esteja na final da Sul-Americana. Na Série A, o time mineiro é o 13º colocado, com 36 pontos. O Atlético conta com um retrospecto favoráve em Porto Alegre. Nos últimos cinco anos, foram apenas três derrotas para os gaúchos e não perde como visitante desde 2022.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, deu uma entrevista coletiva na última terça-feira (28), na qual pediu o apoio da torcida nos últimos oito jogos do campeonato para tirar o time desta situação. A partida conta com uma série de promoções para sócios e não-associados, com ingressos a partir de R$ 20,00.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique (Vitão), Luiz Otávio e Thiago Maia; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Atlético-MG - Éverson; Ruan (Iván Román), Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Igor Gomes, Alan Franco e Caio Paulista; Bernard (Biel), Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Arbitragem - Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correia Farinha (RJ). O VAR é Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

SERVIÇO INTER X GALO

Local : Beira-Rio, Porto Alegre -RS;

Transmissão : Amazon Prime Vídeo;

Data e Hora : Domingo (2), às 18h30min;