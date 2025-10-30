Netinho conquista 2ª prata em Mundiais de Taekwondo e Brasil faz melhor campanha da história

O Brasil fez bonito no Campeonato Mundial de Taekwondo disputado em Wuxi, na China. Com a prata de Edival Pontes, o Netinho, na categoria até 74kg nesta quinta-feira (30), o País fechou sua participação na competição com a melhor marca da história. Foram dois ouros e duas pratas para a equipe verde e amarela, terminando na terceira colocação no geral, atrás somente de Turquia e Coreia do Sul.

"Mais uma vez, de novo, na final do Mundial. Estou muito feliz, muito contente de ter levado o Brasil para mais um pódio nesse campeonato mundial", comemorou o lutador com a prata no peito e ressaltando a campanha do País.

Netinho já vinha de uma prata em Guadalajara-2022, foi bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e mais uma vez não decepcionou a torcida brasileira. O paraibano de 28 anos só parou na decisão, sendo superado pelo uzbeque Najmiddin Kosimkhojiev, por 2 rounds a 0. A campanha prateada contou com seis lutas e veio com vingança diante de Zaid Karrem, da Jordânia, de quem perdeu nas oitavas em Paris - o rival acabou com a prata na ocasião -, em seu segundo combate do dia. Antes, tinha batido Maxwuell Watene, de Ilhas Cook.

Netinho somou outros resultados expressivos ao superar o chinês Cai Zjaoxun nas oitavas, desbancou o campeão mundial de 2023, o croata Marko Golubic, nas quartas, e ainda passou pelo iraniano Amir Sina - foi campeão mundial júnior na Tunísia - nas semifinais.