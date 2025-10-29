Sem repetir escalação há dois meses, Grêmio tem susto no treino

Sem conseguir repetir a escalação há mais de dois meses, o Tricolor teve um pequeno susto no treino desta quarta-feira (29). Kannemann ficou de fora da segunda parte da atividade no CT Luiz Carvalho. O zagueiro de 34 anos não participou dos duelos individuais entre atacantes e defensores. No entanto, a situação do atleta não preocupa e ele deve estar à disposição do técnico Mano Menezes para enfrentar o Corinthians.

Enquanto nenhuma nova baixa aconteceu nesta semana, a mudança no time titular pode vir de alguns retornos. Mais de três meses depois, Monsalve voltou a figurar entre os relacionados na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, domingo (23), mas não entrou em campo na ocasião. Na coletiva após o confronto, Mano revelou que ele e o jogador discordam sobre a posição ideal. Ele acredita que possa render mais na ponta, enquanto o colombiano prefere atuar mais centralizado.

Outro que pode alterar o onze inicial é Cuéllar. O volante era uma das grandes esperanças para esta temporada. No entanto, pouco atuou e quando esteve em campo não justificou o clamor pelo seu nome. Na segunda metade do Brasileirão, a situação vinha mudando, mas novamente o colombiano tinha dificuldade em ter uma sequência prolongada de jogos. Dos últimos dez confrontos, atuou em cinco, sendo quatro vitórias e uma derrota. Nas duas vezes em que ele e Arthur estiveram entre os titulares, o Grêmio venceu a partida.

Em meio ao processo de eleição, dúvidas sobre a permanência da comissão técnica para o ano que vem também foram levantadas. Sobre o assunto, Mano disse que a decisão é da futura gestão. "Eu sempre procuro ficar e trabalhar com quem quer trabalhar comigo. Acho que todo presidente tem o direito de escolher o treinador com quem ele quer trabalhar. É um cargo de confiança. Até 31 de dezembro vou entregar tudo que eu posso. Se no dia 1º as pessoas entenderem de outra maneira, têm todo o direito", afirmou.

Outro assunto que tem circulado nos bastidores são os contratos que estão chegando ao fim. Marlon, Edenilson, Alex Santana e Enzo têm vínculo até dezembro. Dos quatro, apenas Marlon tem situação encaminhada. O jogador bateu a meta de 25 partidas no Brasileirão pelo Tricolor, o que ativa a cláusula contratual que firma sua compra em R$ 19 milhões. Já Edenilson ainda é dúvida. O volante tem ganhado importância na equipe de Mano, mas nenhuma informação sobre o futuro do atleta que nasceu no Humaitá foi divulgada. Já Enzo e Alex Santana, vieram por empréstimo. O lateral-esquerdo nem estreou e deve ser devolvido para o CSA, enquanto o volante não conseguiu se firmar e deve regressar ao Corinthians.