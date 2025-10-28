Fonseca enfrentará ex-top 10 na segunda rodada do Master 1.000 de Paris

João Fonseca encara o ex-top 10 Karen Khachanov (RUS) nesta quarta-feira (29), por volta das 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris. O confronto do brasileiro será o quinto, e último, da Quadra Central. A partida acontecerá logo após o embate entre Corentin Moutet (FRA) e Alexander Bublik (KAZ), que está marcado para as 15h (de Brasília).

A partida será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). Khachanov é um dos cabeças de chave do torneio e já foi oitavo melhor do mundo. Ele atingiu a marca em julho de 2019 e neste momento ocupa a 14ª colocação do ranking mundial da ATP.

Fonseca vem de vitória contra Denis Shapovalov e título do ATP 500 da Basileia (SUI). Será a primeira vez que o brasileiro número 28 do ranking enfrentará o russo.